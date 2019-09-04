Следователи проверят опасный козырек, у которого рухнула опора в Тверской области
По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Следователи проверят опасный козырек ржевской многоэтажкиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следователями регионального СКР организована доследственная проверка по факту обрушения опоры козырька подъезда в жилом доме №9 на Красноармейской набережной во Ржеве.
Напомним, 2 сентября одна из четырех опор козырька ржевской многоэтажке рухнула. Об этом сообщили местные жители в группе "РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ" в соцсети и поделились фотографиями разрушенной бетонной конструкции. Позже стало известно, что силами УК козырек починили.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU