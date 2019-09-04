У подъезда ржевской многоэтажки в Тверской области рухнула опора козырька
Одна из четырех опор козырька ржевской многоэтажке рухнула 2 сентября. Об этом сообщили местные жители в группе "РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ" в соцсети и поделились фотографиями разрушенной бетонной конструкции на доме №9 на Красноармейской набережной.
Жильцы сообщили, что обратились в УК с просьбой отремонтировать козырек, так как он остался держаться на трех опорах и представлял опасность для прохожих.
По настоянию жильцов вход в подъезд отремонтировали.
Козырек остался держаться на трех опорах Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ"
Козырек остался держаться на трех опорах Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ"
ИСТОЧНИК KP.RU