2019-09-04T11:26:17+03:00
Общество

У подъезда ржевской многоэтажки в Тверской области рухнула опора козырька

Опасная конструкция уже отремонтирована
Ольга ТРОФИМОВА
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Козырек остался держаться на трех опорах Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ"Козырек остался держаться на трех опорах Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ"
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Одна из четырех опор козырька ржевской многоэтажке рухнула 2 сентября. Об этом сообщили местные жители в группе "РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ" в соцсети и поделились фотографиями разрушенной бетонной конструкции на доме №9 на Красноармейской набережной.

Жильцы сообщили, что обратились в УК с просьбой отремонтировать козырек, так как он остался держаться на трех опорах и представлял опасность для прохожих.

По настоянию жильцов вход в подъезд отремонтировали.

Козырек остался держаться на трех опорах Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ"

Козырек остался держаться на трех опорах Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ"

Козырек остался держаться на трех опорах Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ"

Козырек остался держаться на трех опорах Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ"

ИСТОЧНИК KP.RU

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