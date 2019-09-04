2019-09-04T13:24:22+03:00
Общество

Ремонт кабеля на Тверском проспекте в Твери завершат сегодня

5 сентября МУП "Тверьгорэлектро" приступит к восстановлению дорожного покрытия
Ольга ТРОФИМОВА
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На Тверском проспекте завешаются ремонтные работыНа Тверском проспекте завешаются ремонтные работыФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Рано утром 4 сентября МУП "Тверьгорэектро" приступило к ремонту электрического кабеля на Тверском проспекте, который повредил подрядчик при выполнении дорожных работ.

"КП-Тверь" писала о том, что на спуске с Нового моста установлены ограждения и ограничена скорость движения транспорта.

- Необходимость в оперативном выполнении ремонта обусловлена тем, что данная электрическая сеть отвечает за надежное электроснабжение 30% потребителей Центрального района, - уточнили в городской администрации.

К полудню 4 сентября работы были практически завершены. Планируется, что асфальт на данном участке восстановят 5 сентября. Работы ведутся под контролем департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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