Тверской театр драмы открывает сезон на большой сцене интригами и сюрпризами
3 сентября новый, 274-й, сезон открыли на малой сцене Театра драмы спектаклем «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК».
А первым спектаклем на большой сцене станет 4 сентября детектив по Агате Кристи режиссера Александра Павлишина «Свидетель обвинения». 18+
Напомним сюжет.
Первоклассный адвокат Сэр Уилфред Робертс принимает вызов: дело подозреваемого Леонарда Воула на первый взгляд кажется безнадежным. Его обвиняют в убийстве одинокой богатой дамы Эмили Френч, за несколько дней до смерти завещавшей молодому другу всё свое состояние. Виновен ли Воул, почему показания его супруги Ромэйн ставят дело в тупик и на чьих руках на самом деле кровь убитой?
Сегодня зрителей ожидает как встреча с детективной историей, интрига которой держит на протяжении всей постановки, так и сюрпризы в фойе театра. Добро пожаловать!
4 сентября, сбор гостей в 18:00.
Начало спектакля в 18:30.
И чему удивитьсяФото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU