2019-09-04T12:59:14+03:00
Звезды

Тверской театр драмы открывает сезон на большой сцене интригами и сюрпризами

Сбор гостей в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
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Будет на что посмотреть!Будет на что посмотреть!Фото: Ирина ТАРАСОВА
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3 сентября новый, 274-й, сезон открыли на малой сцене Театра драмы спектаклем «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК».

А первым спектаклем на большой сцене станет 4 сентября детектив по Агате Кристи режиссера Александра Павлишина «Свидетель обвинения». 18+

Напомним сюжет.

Первоклассный адвокат Сэр Уилфред Робертс принимает вызов: дело подозреваемого Леонарда Воула на первый взгляд кажется безнадежным. Его обвиняют в убийстве одинокой богатой дамы Эмили Френч, за несколько дней до смерти завещавшей молодому другу всё свое состояние. Виновен ли Воул, почему показания его супруги Ромэйн ставят дело в тупик и на чьих руках на самом деле кровь убитой?

Сегодня зрителей ожидает как встреча с детективной историей, интрига которой держит на протяжении всей постановки, так и сюрпризы в фойе театра. Добро пожаловать!

4 сентября, сбор гостей в 18:00.

Начало спектакля в 18:30.

И чему удивиться Фото: Ирина ТАРАСОВА

И чему удивитьсяФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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