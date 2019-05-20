«Свидетель обвинения» в Тверском театре драмы: «Вот это поворот!»

Кто любит детективы так, как люблю их я? Кто до какого-то внутреннего экстаза, ощущения эстетического перфекционизма обожает внимательный взгляд Мисс Марпл (или других великих сыщиков), неспешное чаепитие из аккуратных чашечек или, наконец, настолько размеренное «Вас к телефону, сэр!», что за время произнесения фразы можно не только успеть выпить и чай, и кофе, но даже съесть классический английский кекс с тмином…

Спектакль «Свидетель обвинения» режиссера Александра Павлишина в Театре драмы стал настоящим подарком тверскому зрителю и мне в частности. Тем более что премьера прошла практически в преддверии закрытия театрального сезона.

ТУМАН, ТУМАН, ВЕЗДЕ ТУМАН…

Если для вас Англия - это особенный колорит и важные мелочи, то поверьте, в этом спектакле есть всё: и северная погода, и «проклятый туман», от которого зябко даже в зрительном зале, и даже капли дождя на шляпах и зонтах. Плюс к этому - твидовые пиджаки, круглые очки и маленькие чашечки из миниатюрного сервиза…

Добавим ко всему прочему потрясающий эффект, который в данном спектакле был использован впервые. Всё действо, происходящее в зале суда, на большой экран транслировали специальные камеры. И непонятно, что казалось более настоящим: реальное цветное действие прямо перед нами или то, что мы видели за спинами актеров на экране в черно-белом варианте.

Добавим к этому мрачный колорит Англии, темное тяжелое небо Лондона… И ты уже там, в мире гранд-дамы детектива Агаты Кристи. А значит, и в мире её героев.

Вас к телефону, сэр... Фото: Анастасия Чистякова

СУЩИЙ ДЬЯВОЛ МИССИС ХЕЙЛЬГЕР

Стоило только на стенах театра драмы появиться афишам нового спектакля, как они тут же вызвали восторг - холодная, элегантная Дарья Плавинская. Утонченный красавец Алексей Майский. Холеный денди Геннадий Бабинов. Однако это была только прелюдия… В спектакле каждый из этих, любимых нами актеров раскрылся вдруг с совершенно неожиданной для нас стороны.

Актриса по сюжету и актриса в жизни. Дарья Плавинская, словно удвоив свой талант, на этот раз, казалось, превзошла саму себя. Роскошная красавица немка, верная трепетная жена, и в то же время «сущий дьявол» Миссис Хейльгер. Только к финалу можно будет окончательно понять, заслуживает ли ее героиня те самые слова из уст сыщика: «Женщины - неблагодарные чудовища!»

Впрочем, сказавшему их Алексею Майскому вполне можно это простить. В спектакле его героем хочется просто любоваться - стильный, модный, с изысканными манерами и отточенными жестами, с налетом надменности и холодной харизмой. Он чертовски привлекателен, умен и сам знает об этом. А что нам, женщинам, еще надо? Впрочем, такой же эффект и от Геннадия Бабинова.

У Агаты Кристи вся прелесть в деталях. Фото: Анастасия Чистякова

Спектакль в целом получился «очень вкусным» визуально. Каждый из актеров радовал как внешне, так и по соответствию героям пьесы. И если до антракта действие разворачивается по-английски неспешно и даже лениво, то во втором акте открытия подстерегают на каждом шагу.

- Сложность постановки Агаты Кристи заключается именно в деталях, которые нужно проговорить и донести до зрителя. Потому что на многих из них и строится дальнейшее расследование. А значит, упустить что-то, сократить повествование нельзя… Режиссер (Александр Павшилин - ред.) рискнул. Остается надеяться, что зрителям спектакль понравится, ведь впереди всё самое интересное, - перемолвились мы с директором театра драмы Светланой Вержбицкой во время антракта.

Впрочем, одна из зрительниц тут же развеяла все опасения:

- Узнав, что театр драмы взялся за Агату Кристи, я пришла убедиться лично, ведь сборник ее детективов - это моя настольная книга. Пока я в полном восторге. Напряжение есть, очень жду, когда начнет раскручиваться сюжет.

Дело подозреваемого Леонарда Воула (актер Геннадий Бабинов) на первый взгляд кажется безнадежным. Фото: Анастасия Чистякова

ЦВЕТОЧКИ ДЛЯ САМОГО НЕСЧАСТНОГО

Еще до начала спектакля зрители голосовали, кто, по их мнению, все-таки окажется убийцей. Продолжилось голосование и в антракте. … Ну как не поучаствовать, если в день премьеры Геннадий Бабинов выложил на своей страничке тревожный пост: «Сегодня меня будут обвинять…»

Элегантный, красивый, в шляпе с полями и с глазами, смотрящими прямо в душу каждой из нас… Ах, это нежное, доброе женское сердце (несмотря на то что в этом спектакле как только нашего брата не называли - ред.). До начала второго акта все цветы мира поклонницы планировали подарить именно ему, тому, чью честь так жестоко хотели запятнать…

«Я спасу его хотя бы букетом…», «Мои цветочки достанутся самому несчастному», «Геннадий Бабинов просто не может быть виновен, поэтому я пришла его поддержать ромашками» - это лишь малая толика слов поклонниц актера, которые в эти дни приходили на премьеру.

Но на то Агата Кристи и великая, чтобы удивить в тот момент, когда ты меньше всего к этому готов.

- Какое безобразие! Вот это поворот! - шептали ошеломленные зрители, выходя из зала после нервного финала.

- Как можно было так все запутать? Как только я не предполагала, какие версии только не строила, но так и не отгадала…. В итоге пришлось цветочки дарить самому виновному, чтобы хоть как-то сгладить его несчастье, - призналась моя подруга сразу после представления.

Стоит ли говорить, что обсуждение и в этот вечер, и в последующие дни продолжилось на просторах интернета… Но главное, что объединило всех зрителей, - это слова благодарности: «Спасибо Театру драмы за такой подарок! Спасибо режиссеру за такой выбор!»

Детектив «Свидетель обвинения» стал завершающей премьерой театрального сезона. В следующий раз его можно будет увидеть только на открытии нового, уже 274-го театрального сезона.

Всё действо, происходящее в зале суда, на большой экран транслировали специальные камеры. Фото: Анастасия Чистякова

СКАЗАНО!

И по традиции несколько крылатых фраз из спектакля.

- У нас никто в стране не может быть осужден, если он невиновен.

- Он вывез вас из русской зоны Германии и привез в Англию? Вы должны быть ему очень благодарны.

- От благодарности можно устать.

- Любая женщина может обмануть мужчину, тем более если он в нее влюблен.

- Никогда нельзя верить женщине.

Детективная история, скрипка, атмосфера таинственности. Фото: Анастасия Чистякова

Первоклассный адвокат Сэр Уилфред Робертс принимает вызов. Фото: Анастасия Чистякова

Сэр Уилфред Робертс (Алексей Майский) и Джон Мэйхью (Константин Василенко) кого-то очень сильно напоминают. Фото: Анастасия Чистякова

Роскошная красавица немка, верная трепетная жена, и в то же время «сущий дьявол» Миссис Хейльгер. И это все Дарья Плавинская. Фото: Анастасия Чистякова

Каждый из актеров радовал как внешне, так и по соответствию героям пьесы. Фото: Анастасия Чистякова