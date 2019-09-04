2019-09-04T10:10:01+03:00
Общество

В Тверской области сироте с ребенком дали двухкомнатую квартиру после вмешательства прокуратуры

Молодой человек вместе с семьей переехал в новое жилье
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура помола сироте из Молоково получить жилье Фото: архив "КП"Прокуратура помола сироте из Молоково получить жилье Фото: архив "КП"
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С заявлением о нарушении жилищных прав в прокуратуру Молоковского района обратился местный житель. Молодой человек 1999 года рождения в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей: мать лишена родительских прав, отец погиб.

Заявитель зарегистрирован на территории Молоковского района Тверской области в жилом помещении, которое признано непригодным для проживания. Имея жену и малолетнего ребенка, вынужден проживать у родственников.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилья.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сироте выдали ключи от двухкомнатной квартиры общей площадью 54 кв.м в п. Молоково, где он сможет проживать вместе со своей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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