2019-09-03T17:36:45+03:00
Общество

В Твери два часа искали трехлетнего малыша, который ушел с детской площадки

Ребенка нашли живым и здоровым
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пропавшего малыша искали два часа Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская областьПропавшего малыша искали два часа Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
Изменить размер текста:

Трехлетний ребенок пропал днем, 31 августа, в Твери. Сообщение о том, что маленький мальчик ушел с детской площадки, поступило в ВПСО "Сова".

Ребенка искали официальные службы, волонтеры и просто местные жители. Малыша нашли спустя два часа сотрудники полиции и передали взволнованной матери.

- Как же хорошо, что самая большая травма - "крапива покусала", - отмечают волонтеры.

А 1 сентября в Кимрах пропала девочка 2,5 лет. Но ее отец нашел самостоятельно.

Поисковики обращаются к родителям с просьбой быть внимательнее к своим детям, ведь иногда достаточно мгновения, чтобы упустить шустрого малыша из виду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека пострадали в ДТП на улице Красина в Твери
В сети опубликовано видео с призывом не допустить ликвидации троллейбусов в Твери
В микрорайон "Чайка" в Твери перестали ходить троллейбусы
Ребенок чуть не утонул в реке во время тренировки на байдарке в Тверской области
Нерадивый отец из Твери задолжал сыну более 200 тысяч рублей
Автоледи на иномарке протаранила дерево на набережной Афанасия Никитина в Твери
Японский профессор расскажет о русской живописи в Тверском императорском дворце
В Тверском цирке продолжаются ремонтные работы
Стали известны новые подробности о стихийной свалке в Старицком районе Тверской области
Водитель с поддельным водительским удостоверением попал в ДТП в Тверской области
Трем пациентам из отдаленных районов Тверской области потребовалась помощь санавиации
По настоянию прокуратуры Тверской области в Калашниково снесут 25 аварийных домов
Молодой житель Смоленска попался на распространении наркотиков в Твери
Еще восемь улиц в центре Твери станут платными для парковки
Мошенница лишила жилья жителя Тверской области
В Твери приступили к ремонту провала на проспекте Победы
Недалеко от Твери жители наблюдали северное сияние
Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Тверской области