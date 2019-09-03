В Твери два часа искали трехлетнего малыша, который ушел с детской площадки
Ребенка нашли живым и здоровым
Пропавшего малыша искали два часа Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Трехлетний ребенок пропал днем, 31 августа, в Твери. Сообщение о том, что маленький мальчик ушел с детской площадки, поступило в ВПСО "Сова".
Ребенка искали официальные службы, волонтеры и просто местные жители. Малыша нашли спустя два часа сотрудники полиции и передали взволнованной матери.
- Как же хорошо, что самая большая травма - "крапива покусала", - отмечают волонтеры.
А 1 сентября в Кимрах пропала девочка 2,5 лет. Но ее отец нашел самостоятельно.
Поисковики обращаются к родителям с просьбой быть внимательнее к своим детям, ведь иногда достаточно мгновения, чтобы упустить шустрого малыша из виду.
ИСТОЧНИК KP.RU