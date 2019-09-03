Стали известны новые подробности о стихийной свалке в Старицком районе Тверской области

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-03T16:36:58+03:00

Редакция «КП»-Тверь» получила официальный ответ на новость о несанкционированной свалке от регионального оператора по обращению с мусором

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Напомним, в районе деревни Саначино Архангельского сельского поселения была найдена свалка площадью 0,85 гектара.

Региональный мусорный оператор, ООО "ТСАХ", сообщает, что по итогам проверки акт о несанкционированной свалке и уведомление о необходимости её ликвидировать будет направлен собственнику земельного участка. Если тот не уберёт свалку в течение 30 дней, мусор вывезет «ТСАХ», а собственнику выставит счёт за проделанную работу.

Отдельно в «ТСАХ» отметили, что свалка образовалась из-за безответственности местных жителей или юридических лиц, которые не отвозят мусор на полигон, а захламляют другие участки.

Оператор призывает жителей Тверской области не игнорировать подобные случаи: "Если вы стали свидетелем, как кто-то выгружает мусор в неположенном месте, отправьте информацию в ООО «ТСАХ» (в группы «ТСАХ Пресс-служба» в соцсетях – ВК, ФБ, ОК, Инстаграм), по возможности указав номера машин, приложив фотографии", говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU