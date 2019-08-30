2019-08-30T10:12:22+03:00
Общество

В Старицком районе Тверской области нашли свалку бытовых отходов

Площадь загрязнения составила около гектара
Ольга ТРОФИМОВА
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Свалку площадью около гектара нашли недалеко от деревни Саначино Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской областиСвалку площадью около гектара нашли недалеко от деревни Саначино Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
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Нарушения выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области во время проверки использования земель сельхозназначения в районе деревни Саначино Архангельского сельского поселения Старицкого района Тверской области.

- Общая площадь загрязнения составила 0,85 гектара, остальная часть сельхозземель также не используется по назначению и зарастает древесно-кустарниковой и сорной растительностью, -с сообщили в ведомстве.

Собственнику выдано предписание на устранение нарушений и приведение земель в надлежащее состояние. За нарушение земельного законодательства владельцу земель грозит административный штраф от 20 до 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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