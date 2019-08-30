В Старицком районе Тверской области нашли свалку бытовых отходов
Нарушения выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области во время проверки использования земель сельхозназначения в районе деревни Саначино Архангельского сельского поселения Старицкого района Тверской области.
- Общая площадь загрязнения составила 0,85 гектара, остальная часть сельхозземель также не используется по назначению и зарастает древесно-кустарниковой и сорной растительностью, -с сообщили в ведомстве.
Собственнику выдано предписание на устранение нарушений и приведение земель в надлежащее состояние. За нарушение земельного законодательства владельцу земель грозит административный штраф от 20 до 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU