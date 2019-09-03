2019-09-03T16:12:25+03:00
Общество

Трем пациентам из отдаленных районов Тверской области потребовалась помощь санавиации

Две женщины и мужчина доставлены на лечение в Областную клиническую больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации совершил три вылета в районы Тверской области Фото: областной минздравВертолет санавиации совершил три вылета в районы Тверской области Фото: областной минздрав
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1 и 2 сентября вертолеты санитарной авиации совершили три вылета в отдаленные районы Тверской области.

Так, в первый день осени вертолет МИ-8АМТ ООО НССА с бригадой медиков на борту совершил экстренный вылет и доставил в хирургический центр ОКБ Твери пациентку из Пеновской ЦРБ. В тот же день из Селижароской ЦРБ в Областную больницу был эвакуирован мужчина.

Днем, 2 сентября, вертолет МИ-8АМТ вылетел в Максатиху, где эвакуация потребовалась пожилой женщине. По прилету в областную столицу пациентка была передана хирургам отделения сердечно-сосудистой хирургии ОКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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