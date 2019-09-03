По настоянию прокуратуры Тверской области в Калашниково снесут 25 аварийных домов
Работы должны завершить до 2021 года
В Калашниково снесут 25 аварийных домовФото: Михаил ФРОЛОВ
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25 многоквартирных домов в поселке Калашниково были признаны аварийными еще несколько лет назад, жильцов расселили, а дома должны были снести.
Однако, планируемый срок сноса аварийных жилых домов муниципальной властью не соблюден. В бюджете на 2019 год заложены деньги на снос только трех строений.
По результатам проверки прокуратурой Лихославльского района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации городского поселения поселок Калашниково осуществить снос указанных аварийных домов до 1 января 2021 года.
Решением суда иск прокурора удовлетворён. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU