По настоянию прокуратуры Тверской области в Калашниково снесут 25 аварийных домов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-03T16:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

25 многоквартирных домов в поселке Калашниково были признаны аварийными еще несколько лет назад, жильцов расселили, а дома должны были снести.

Однако, планируемый срок сноса аварийных жилых домов муниципальной властью не соблюден. В бюджете на 2019 год заложены деньги на снос только трех строений.

По результатам проверки прокуратурой Лихославльского района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации городского поселения поселок Калашниково осуществить снос указанных аварийных домов до 1 января 2021 года.

Решением суда иск прокурора удовлетворён. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU