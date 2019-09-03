2019-09-03T16:03:51+03:00
Общество

По настоянию прокуратуры Тверской области в Калашниково снесут 25 аварийных домов

Работы должны завершить до 2021 года
Ольга ТРОФИМОВА
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В Калашниково снесут 25 аварийных домовВ Калашниково снесут 25 аварийных домовФото: Михаил ФРОЛОВ
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25 многоквартирных домов в поселке Калашниково были признаны аварийными еще несколько лет назад, жильцов расселили, а дома должны были снести.

Однако, планируемый срок сноса аварийных жилых домов муниципальной властью не соблюден. В бюджете на 2019 год заложены деньги на снос только трех строений.

По результатам проверки прокуратурой Лихославльского района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации городского поселения поселок Калашниково осуществить снос указанных аварийных домов до 1 января 2021 года.

Решением суда иск прокурора удовлетворён. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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