Еще восемь улиц в центре Твери станут платными для парковки

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-03T15:46:47+03:00

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Заявка на проведение электронных торгов на выполнение работ по расширению парковочного пространства в Центральном районе Твери появилась на сайте Госзакупок.

Согласно техзаданию, новые парковки дополнят уже имеющийся список платных парковок и появятся на восьми улицах областной столицы.

Платными зонами станут:

- ул. Ивана Седых (на участке ул. Новоторжская - ул. Советская);

- Свободный переулок (на участке ул. Желябова - набережная Степана Разина);

- Набережная Степана Разина (на участке Свободный переулок - Тверской проспект);

- ул. Новоторжская (участок 1, пересечение с ул. Ивана Седых);

- Тверская площадь (на участке от ул. Новоторжской до бульвара Радищева);

- ул. Симеоновская (на участке Свободный переулок-Тверской проспект);

- ул. Желябова (на участке Свободный переулок- Тверской проспект);

- Тверской проспект (на участке от ул. Желябова до улицы Симеоновской).

Два новых паркомата установят на Театральном проезде по нечетной стороне у дома №3 и на Свободном переулке по четной стороне у дома №28. Еще два паркомата, расположенные на улице Андрея Дементьева, перенесут и установят на бульваре Радищева по четной стороне у дома №4 и по нечетной стороне на улице Желябова у дома №1.

Начальная цена контракта составляет 3 млн 915 тыс. рублей. Заявки конкурсная комиссия рассмотри 11 сентября. Выбранный подрядчик должен будет выполнить весь комплекс работ в течение 20 дней после заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU