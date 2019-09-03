В Твери приступили к ремонту провала на проспекте Победы

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-03T14:23:21+03:00

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В Твери коммунальщики приступили к ликвидации провала на проспекте Победы в Московском районе Твери.

Напомним, глубокая яма образовалась в районе дома №70 вечером, 2 сентября. Предположительно, это произошло из-за обрушения свода канализационного коллектора диаметром 600 мм, что привело к подмыву грунта и провалу асфальта. Однако, точную причину специалисты назовут только после вскрытия грунта. Тогда же будет решено менять или восстанавливать участок дороги.

- Специалистам предстоит выпилить асфальт, чтобы сформировать котлован необходимого размера и разработать грунт, глубина залегания трубопровода здесь может достигать шести метров. Будет смонтирована временная перекачка стоков, необходимая для бесперебойного водоотведения на время пока коллектор будет находиться в ремонте. Для этого на место уже доставлено необходимое насосное оборудование, - уточнили в пресс-службе "Тверь Водоканала".

Точных сроков ремонта коммунальщики пока не называют. Известно лишь, что проезд в направлении от пл. Терешковой в сторону микрорайона "Чайка" перекрыт по обеим полосам. Движение организовано по полосам встречного направления.

Кстати, в январе 2019 года "Тверь Водоканал" раскапывал Петербургское шоссе на пересечении с улицей Комарова в Заволжье. Там проводился большой ремонт коллектора. Образовавшуюся яму закопали, асфальт положили, прошло время, но яма так и осталась.

Остается надеяться, что провал в новом асфальте на проспекте Победы заделают более качественно.

ИСТОЧНИК KP.RU