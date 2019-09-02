Глубокая яма образовалась в новом асфальте на проспекте Победы в Твери

СЕГОДНЯ 22:26 2019-09-02T22:26:58+03:00

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Огромная дыра в новом асфальте на проспекте Победы в районе дома №70 образовалась вечером, 2 сентября. Фотографии провала появились в сообществе "НТ|Новая Тверь" в соцсети. Пользователи недоумевают и винят в произошедшем подрядчика. Однако, причина скорее всего кроется в другом.

По предварительной причине свежее асфальтобетонное покрытие провалилось из-за размытия грунта.

Как рассказали ТИА в городской администрации, под дорожным полотном проходит магистральная канализационная сеть, возможно, она была повреждена.

Сейчас место провала огорожено, утром 3 сентября там начнутся восстановительные работы. А пока яма продолжает увеличиваться. Сколько времени потребуется на ее ликвидацию, не известно.

Водителей просят быть внимательнее на данном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU