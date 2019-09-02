2019-09-02T22:26:58+03:00
Происшествия

Глубокая яма образовалась в новом асфальте на проспекте Победы в Твери

Провал огорожен, принимаются меры по его ликвидации
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Место провала огородили, а яма продолжает увеличиваться Фото: vk.com/"НТ|Новая Тверь"Место провала огородили, а яма продолжает увеличиваться Фото: vk.com/"НТ|Новая Тверь"
Изменить размер текста:

Огромная дыра в новом асфальте на проспекте Победы в районе дома №70 образовалась вечером, 2 сентября. Фотографии провала появились в сообществе "НТ|Новая Тверь" в соцсети. Пользователи недоумевают и винят в произошедшем подрядчика. Однако, причина скорее всего кроется в другом.

По предварительной причине свежее асфальтобетонное покрытие провалилось из-за размытия грунта.

Как рассказали ТИА в городской администрации, под дорожным полотном проходит магистральная канализационная сеть, возможно, она была повреждена.

Сейчас место провала огорожено, утром 3 сентября там начнутся восстановительные работы. А пока яма продолжает увеличиваться. Сколько времени потребуется на ее ликвидацию, не известно.

Водителей просят быть внимательнее на данном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ударной среде выступит джазовое трио - музыканты из Нью-Йорка, Москвы и Твери
Нескольких пациентов доставили в Тверь из Бежецкой ЦРБ
На открытии выставки коллажей в Твери пришедших угостят лапшой быстрого приготовления
Семь нарушений выявлено при проверке пассажирских перевозок в двух районах Тверской области
Фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж» под Тверью начнется с игр, а завершится салютом
Детский музейный центр Твери приглашает на День открытых дверей
Сельхозземли в Ржевском районе Тверской области превратили в свалку
Жители Тверской области задали почти 57,5 тысяч вопросов о своих пенсиях
Тверские школьники просят водителей задуматься о будущем
В Твери будут судить за взятку бывшего инспектора налоговой службы
Безработный житель Тверской области попался на хранении наркотиков
В сентябре мобильные бригады врачей посетят девять районов Тверской области
Некачественные рис и гречку нашли в соцучреждении Тверской области
Собрать в школу девочку оказалось дороже, чем мальчика в Тверской области
Житель Тверской области уехал на чужом велосипеде