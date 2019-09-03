2019-09-03T09:34:38+03:00
Спорт

Любителей хоккея приглашают на презентацию клуба "Динамо" и бесплатный матч в Твери

Торжественное мероприятие состоится сегодня, 3 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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В июне 2019 года власти Верхневолжья заключили соглашение с хоккейным клубом "Динамо" о сотрудничестве по развитию хоккея Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ июне 2019 года власти Верхневолжья заключили соглашение с хоккейным клубом "Динамо" о сотрудничестве по развитию хоккея Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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3 сентября в Твери в спорткомплексе "Юбилейный" на Краснофлотской набережной, 3 состоится торжественная презентация хоккейного клуба "Динамо".

Напомним, в июне 2019 года власти Верхневолжья заключили соглашение с хоккейным клубом "Динамо" о сотрудничестве по развитию хоккея.

Теперь в Твери базируются и тренируются две команды: Высшей хоккейной лиги - "Динамо-Тверь" и молодёжной хоккейной лиги – "Динамо-Москва".

Сегодня, болельщикам представят игроков и тренерский состав хоккейных команд. После чего на льду "Юбилейного" состоится матч между командами "Динамо" Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги.

Начало праздника в 19:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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