Мастеров хоккея будут растить в Твери

Руководство региона и хоккейный клуб «Динамо-Москва» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в Верхневолжье. Днем 13 июня подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо-Москва» Евгений Кровопусков. Договорённость о сотрудничестве была достигнута на встрече главы региона и руководства Клуба в апреле текущего года. В Твери будут размещаться две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс «Юбилейный». - Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве – это эпохальная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея. Это начало большой программы по развитию спорта на территории Тверской области. В ближайшие несколько лет мы планируем модернизацию всей комплексной спортивной инфраструктуры, которая будет отвечать международным требованиям, - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства. Старт хоккейному сезону планируют дать первого сентября. С этого момента тверские болельщики смогут посещать домашние матчи тверских команд. - Хотел бы поблагодарить губернатора Тверской области за сотрудничество. Тренировочные сборы у молодёжки начнутся 25 июня, у профессионалов – 1 июля, - заметил Евгений Кровопусков. Договорённость о сотрудничестве была достигнута на встрече Главы региона и руководства Клуба в апреле текущего года. Справка «КП»: В Тверской области хоккеем занимаются более 1000 жителей региона, в том числе развивается женский хоккей. В настоящее время отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею.. Тренерский штат спортшкол насчитывает более 30 человек. Создана молодежная команда «Тверичи». В Верхневолжье начинали спортивный путь многие известные хоккеисты: олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук, финалист Кубка Стэнли 2003 года Алексей Смирнов, чемпионы мира 2012 года Денис Кокарев, Евгений Рясенский и Денис Денисов, чемпион мира 2014 года Александр Кутузов. В регионе проводятся международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука», первенство национальной молодежной хоккейной лиги, областные чемпионаты и первенства, первенство студенческой хоккейной лиги и другие соревнования.