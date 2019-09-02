Нескольких пациентов доставили в Тверь из Бежецкой ЦРБ
Они будут проходить лечение в областной больнице
Вертолет санавиации МЧС вылетал на срочный вызов в Бежецкую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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2 сентября неотложная помощь потребовалась пациентам из Бежецкой ЦРБ. Для транспортировки их на лечение в областную клиническую больницу Твери понадобилось привлечение санавиации МЧС.
В 18:30 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел из аэродрома Змеево, а в 20:32 пациенты были доставлены в областной центр.
Отметим, что 29 и 30 августа вертолет санитарной авиации трижды вылетал в районы Тверской области. Одного из пациентов доставили для прохождения лечения в клинику Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU