2019-09-02T22:12:21+03:00
Общество

Нескольких пациентов доставили в Тверь из Бежецкой ЦРБ

Они будут проходить лечение в областной больнице
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации МЧС вылетал на срочный вызов в Бежецкую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВертолет санавиации МЧС вылетал на срочный вызов в Бежецкую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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2 сентября неотложная помощь потребовалась пациентам из Бежецкой ЦРБ. Для транспортировки их на лечение в областную клиническую больницу Твери понадобилось привлечение санавиации МЧС.

В 18:30 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел из аэродрома Змеево, а в 20:32 пациенты были доставлены в областной центр.

Отметим, что 29 и 30 августа вертолет санитарной авиации трижды вылетал в районы Тверской области. Одного из пациентов доставили для прохождения лечения в клинику Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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