Семь нарушений выявлено при проверке пассажирских перевозок в двух районах Тверской области
29 августа сотрудники региональной Госавтоинспекции провели проверку пассажирского транспорта на территории Калининского и Зубцовского районов.
Сотрудники ГИБДД проверяли водителей, работающих на междугородних и межрегиональных маршрутах.
Всего было проверено 46 водителей. Инспекторы выявили 7 административных правонарушений, среди которых были два факта управления автобусом с неисправностями или другими условиями, делающими управление небезопасным.
- Госавтоинспекция обращает внимание на остроту данной проблемы и призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта, - призывают в Управлении ГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU