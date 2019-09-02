Семь нарушений выявлено при проверке пассажирских перевозок в двух районах Тверской области

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-02T18:22:02+03:00

Проверки прошли на территории Калининского и Зубцовского районов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ГИБДД проверяла водителей на междугородних и межрегиональных маршрутах

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29 августа сотрудники региональной Госавтоинспекции провели проверку пассажирского транспорта на территории Калининского и Зубцовского районов.

Сотрудники ГИБДД проверяли водителей, работающих на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Всего было проверено 46 водителей. Инспекторы выявили 7 административных правонарушений, среди которых были два факта управления автобусом с неисправностями или другими условиями, делающими управление небезопасным.

- Госавтоинспекция обращает внимание на остроту данной проблемы и призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта, - призывают в Управлении ГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU