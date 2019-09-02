Некачественные рис и гречку нашли в соцучреждении Тверской области

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-02T14:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Проверку инспекторы отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели в социальном бюджетном учреждении в Нелидовском районе.

В результате исследования проб специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили в гречке из Оренбургской области частицы металломагнитной примеси, недопустимые в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ Р 55290-2012; в пробе рисовой крупы из Калужской области установлены несоответствия требованиям государственного стандарта ГОСТ 6292-93 по показателю "доброкачественное ядро" (95,2% при норме не менее 99,4%).

Управлением Россельхознадзора по Тверской области приняты меры по недопущению оборота некачественной продукции, товар изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU