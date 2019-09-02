2019-09-02T12:52:12+03:00
Общество

12-метровый пояс от "Торжокских золотошвей" покажут на выставке в Москве

Самый известный экспонат мастерицы из Тверской области вышивали вручную
Ольга ТРОФИМОВА
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12-метровый пояс покажут на Дне города в Москве12-метровый пояс покажут на Дне города в МосквеФото: Ирина ТАРАСОВА
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Выставка "Частные музеи России. Самородки России" состоится в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве 7 и 8 сентября. В экспозиции будет представлено порядка 2000 экспонатов, творение "Торжокских золотошвей" станет одним из них.

Напомним, 12-метровый пояс создавали два года. Над ним трудились 37 человек, на вышивку потребовалось 52 км золотной и серебряной нитей, для украшения пояса использовались 6,5 тыс. кристаллов Сваровски. Основная идея — "подпоясать всю Россию".

В рамках выставки новоторжские золотошвеи проведут для москвичей и гостей столицы мастер-классы по вышивке.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, участие в подобных событиях позволяет повысить узнаваемость региональных брендов в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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