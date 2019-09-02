12-метровый пояс от "Торжокских золотошвей" покажут на выставке в Москве
Выставка "Частные музеи России. Самородки России" состоится в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве 7 и 8 сентября. В экспозиции будет представлено порядка 2000 экспонатов, творение "Торжокских золотошвей" станет одним из них.
Напомним, 12-метровый пояс создавали два года. Над ним трудились 37 человек, на вышивку потребовалось 52 км золотной и серебряной нитей, для украшения пояса использовались 6,5 тыс. кристаллов Сваровски. Основная идея — "подпоясать всю Россию".
В рамках выставки новоторжские золотошвеи проведут для москвичей и гостей столицы мастер-классы по вышивке.
По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, участие в подобных событиях позволяет повысить узнаваемость региональных брендов в России и за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU