Прокуратура проверила колхоз "Авангард" в Тверской области, где взорвалась емкость с топливом

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-02T10:27:00+03:00

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Прокуратура Краснохолмского района провела проверку по факту взрыва ёмкости с горюче-смазочными материалами, произошедшего в колхозе "Авангард", расположенном в деревне Овинищи Краснохолмского района.

Напомним, ЧП произошло днем, 18 июля. В поле, на территории колхоза взорвалась цистерна с дизельным топливом. В ходе ликвидации возгорания погиб 26-летний работник, также находившиеся в момент возгорания рядом с цистерной 33-летний и 16-летний жители деревни Овинищи с полученными телесными повреждениями доставлены в больницу. Региональный Следственный Комитет возбудил уголовное дело.

Прокуратурой установлено, к выполнению работ в колхозе неоднократно привлекались двое несовершеннолетних, трудовые договоры с которыми не заключались.

По данному факту в отношении председателя колхоза "Авангард", а также в отношении юридического лица и.о. прокурора района возбуждены дела об административном правонарушении. За уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора должностное лицо оштрафовано на 10 000 рублей, юридическое лицо - на 50 000 рублей.

Кроме того, за непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работодатель оштрафован на 60 000 рублей.

- В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности: в мастерских и на территории животноводческой фермы колхоза не имелось необходимого количества средств пожаротушения (огнетушителей), не определены места курения работников, - сообщили в областной прокуратуре. - В связи с выявленными нарушениями адрес председателя колхоза "Авангард" внесено представление об устранении допущенных нарушений. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU