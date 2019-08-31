Экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин выдал замуж старшую дочь

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-31T09:32:17+03:00

Фото с бракосочетания 21-летней Алины политик разместил на своей страничке в соцсети

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Фото с бракосочетания появилось на страничке Дмитрия Зеленина в соцсети днем 30 августа.

"Передал старшую дочь в надежные руки" - подписал снимок Зеленин.

Где проходило торжество, а так же, кто стал избранником дочери - не сообщил. Нет фотографий с бракосочетания на страницах в соцсетях у самой Алины (лишь фото с помолвки, датированное 5 июня) и жены Зеленина Аллы.

У Зелениных четверо взрослых детей, две дочери и два сына. Алина в прошлом году получила красный диплом бакалавра в области бизнес-менеджмента в университете Суррея (Великобритания).

Несмотря на то, что дети уже выросли, они проводят много вместе с родителями, собираясь на семейные праздники, отдыхают вместе на горнолыжных курортах и даже ходят в музеи.

Так, в прошлом году Алле Зелениной смотрители Третьяковки не позволили рассказывать об экспонатах детям, во время посещения галереи. Зеленина написала об этом в соцсетях. Вспыхнул скандал и руководство галереи вынуждено было извиниться.

Напомним, Дмитрий Зеленин руководил Тверской областью с 2003 по 2011 год. В период руководства был, согласно декларации о доходах, самым богатым губернатором России. После отставки увлёкся агробизнесом, выращивал картошку и даже был ведущим на одном из телеканалов. На сегодняшний день он занимается бизнесом, ведёт общественную деятельность.

Фото с помолвки Алины Зелениной, выложенное на ее страничке в соцсети. Здесь она указала имя избранника - Валентин Кут. Фото: instagram/ alina-zelenina

ИСТОЧНИК KP.RU