Короткометражки молодых режиссеров покажут в Горсаду в Твери
Показ пройдет в рамках городского фестиваля «Чего хочет Тверь»
Фестиваль проходит в Твери уже в третий раз. Фото: из архива "Чего хочет Тверь"
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Сегодня , 31 августа, в 21.00 все желающие смогут прийти на просмотр короткометражного кино под открытым небом в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино. Покажут короткометражки молодых режиссеров. Можно будет проголосовать за лучший фильм.
Вообще же в эти выходные в Горсаду будет интересно. Здесь пройдет третий ежегодный городской фестиваль "Чего хочет Тверь", организованный Центром НКО. Организаторы обещают мастерские, неформальные лекции о современном искусстве квест, музыку, вкусный перекус, и многое другое.
Подробную программу праздника смотрите здесь.
Приходите, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU