Афиша с 29 августа по 1 сентября: "Чего хочет Тверь", марафон "Бегу и радуюсь" и Детский фестиваль знаний

Как финал лета проведешь, с таким настроением и войдешь в осень... А раз так, то заключительные летние деньки надо сделать особенно запоминающимися.

Мы предлагаем - зарядиться позитивными эмоциями на классных мероприятиях, которые пройдут уже в эти выходные. Ну или в ближайшие дни.

ФЕСТИВАЛИ

«Чего хочет Тверь»

Фестиваль пройдет в третий раз. Теперь программа объединит сразу несколько направлений.

УЛИЧНАЯ ЕДА

На фестивале сможете съесть шашлык, пиццу, лапшу, домашние сладости и мороженое.

КВЕСТ

Почти как Форт Боярд. Сначала много испытаний, а в конце приз. Но без жутких мерзостей и насекомых. Участники узнают, как работают разные учреждения и некоммерческие организации города, проверят свою смекалку и, возможно, выиграют в лотерею.

МАСТЕРСКИЕ и МАРКЕТ

Для тех, чей девиз - эти руки не для скуки. Здесь можно познакомиться с мастерами, делающими крутые украшения и предметы интерьера. Желающие смогут купить понравившиеся вещи или сделать свои.

ЛЕКТОРИЙ

Здесь можно расширить кругозор и послушать умных людей. Будут лекции о современном искусстве, истории и эмоциях.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Желающие смогут стать супергероями: принести одежду и обувь и сыграть в мозгобойню. А все вырученные средства и вещи будут направлены в проект «Добрый шкаф».

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО

Гости праздника посмотрят хорошее авторское кино и выберут лучшее. Показы начнутся 31 августа в 21.00 на главной сцене. Кто придет на час раньше, может попытаться выиграть приз.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Музыка, танцы, медитация, фотозоны, гамаки, зона для детей.

Городской сад

31 августа и 1 сентября с 12:00 до 19:00.

«Золотая нить традиций»

Посетить фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел «Золотая нить традиций» будет интересно и большим и маленьким.

Фестиваль будет длиться два дня. В первый день, 30 августа, состоятся: научно-практическая конференция, круглый стол о поддержке промыслов и открытие выставки мастеров. Второй день будет праздничным.

В программе: выступление группы «Отава Ё», мастер-классы, кулинарная площадка, зона былин и сказаний, музей музыки и ярмарка-продажа изделий народного промысла.

Кашин, городской сад

С 30 по 31 августа с 12:00.

Вход свободный.

На фестивале можно будет услышать былины. Фото: из архива фестиваля "Золотая нить традиций"

ПРАЗДНИКИ

Тверской марафон "Бегу и радуюсь"

31 августа и 1 сентября в Твери пройдет спортивный праздник тверской марафон "Бегу и радуюсь". Главной точкой мероприятия станет Театральная площадь города.

В течение всего дня, 31 августа, участникам, которые успели зарегистрироваться, будут выдавать стартовые пакеты. С 15:00 до 20:00.

Следующий день, 1 сентября, станет основным. Программа мероприятия

1 сентября праздник будет идти с 8.00 до 15.00. Фото: управление информацией администрации Твери

Детский фестиваль знаний

- 31 августа и 1 сентября в Твери пройдет развлекательно-познавательная программа, посвященная Дню знаний.

31 августа

12:30 - Викторины и конкурсы по произведениям Н.Н. Носова.

13:00 - Книжный театр по рассказам Н.Н. Носова (представят актеры Тверского ТЮЗа А. Евдокимов и А. Пучков.

14:00 - Встреча с Игорем Носовым - детским писателем, внуком писателя Николая Носова. После встречи - любимые вкусности героев книг Николая Носова.

1 сентября

12:00 - Детский юмористический журнал «Ералаш»

13:00 - Презентация книг и мастер-класс Анны Доброчасовой - детской писательницы и художницы.

15:00 - Бесплатное мороженое

Книжный магазин «Абракнигабра», ул. Желябова, 28. Вход свободный.

- 1 сентября Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает школьников и родителей на праздничную программу "День новых знаний". Мероприятие пройдет в малом зале ТГМВЦ.

В программе: знакомство с выставкой "Мой берег" Г. Угрюмова, творческая игра "Музейные профессии", мастер-класс "Ура, школа!"

ул. Советская, 54. Начало в 11.00.

Вход на мероприятие в этот день, для детей до 18 лет свободный. Тел.: 34-48-52, 33-13-08.

1 сентября в школы в этом году не пойдем, но праздновать будемФото: Ирина ТАРАСОВА

ТЕАТР

Гастроли Алтайского театра драмы

Наступающий 274-й сезон в Тверском театре драмы будет насыщенным. Сразу после открытия большой и малой сцен в ТАТД начнутся гастроли Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. Продлятся они с 12 по 15 сентября.

12 и 13 сентября в 18:30 Алтайский драмтеатр представит на большой сцене спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша. 16+.

Он – американский юноша из приличной семьи, решивший уйти от опеки матери. Она – его соседка по съёмной квартире, «плохая девчонка», уже успевшая выскочить замуж и через неделю сбежавшая от мужа.

К чему приведёт их случайная встреча? Знаменитая бродвейская история ответит на эти вопросы и задаст зрителю новые.

14 и 15 сентября в 17:00 Алтайский театр представит на большой сцене комедию «Два ангела, четыре человека» по произведению В.А. Шендеровича. 16+.

Однажды поздним вечером Ангел приходит к человеку с известием, что его земной путь окончен...

Справки по телефону: 8 (4822) 32-09-09.

Билеты на спектакли Алтайского театра драмы уже в продаже. Фото: из архива ТАТД

ВЫСТАВКИ

«Театральный художник»

В Твери открывается выставка Николая Юдина «Театральный художник». Художник-постановщик Николай Юдин служит Тверскому театру драмы с 2015 года, за четыре театральных сезона он оформил 18 репертуарных спектаклей для большой и малой сцен.

Вне театра Николай Юдин создаёт картины в живописи и графике. Более 200 его картин находятся в частных коллекциях не только в России.

На выставке будут представлены эскизы, «кукольные» макеты-проекции сцены и не только.

ТГМВЦ, Лекционно-выставочный зал

ул. Советская, д. 54.

Открытие 30 августа

По 29 сентября включительно.