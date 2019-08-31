В Тверской области дешевеют помидоры, но дорожает карамель

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-31T13:38:36+03:00

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По данным Росстата, на минувшей неделе, с 20 по 26 августа, в Тверской области, как и в целом по стране, цены «топтались» на месте. Но это лишь средние показатели. Колебания в сторону подорожания или, наоборот, удешевления заметны на отдельные группы товаров.

Так яйца куриные подорожали на 1,2%, молоко стерилизованное – на 0,5%, говядина и пшено – на 0,3%, колбаса вареная, консервы мясные, рыба мороженая, масло сливочное, маргарин, сыры, рис шлифованный, печенье и карамель – на 0,2%.

Цены на сахар-песок снизились на 0,8%, масло подсолнечное – на 0,4%.

Сезонно дешевеют овощи. Помидоры скинули в цене 7,9%, лук репчатый – 6,9%, морковь – 5,6%, картофель – 5,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU