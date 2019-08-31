«Динамо» презентует команду и проведет хоккейный матч в Твери

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-31T11:06:30+03:00

В июне после подписания соглашения о сотрудничестве представители московского клуба вручили Игорю Рудене клубный хоккейный свитер «Динамо» с фамилией губернатора. Фото: пресс-служба ПТО

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Презентация хоккейного клуба «Динамо» перед игровым сезоном 2019-2020 годов пройдет в «Юбилейном» 3 сентября. Будет представление игроков и тренерского состава хоккейных команд, а также матч между командами «Динамо» Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги.

Напомним, в июне текущего года региональные власти и хоккейный клуб «Динамо» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея. На сегодняшний день в Твери базируются две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва».

В новом хоккейной сезоне тверские болельщики смогут посещать домашние матчи «Динамо» на льду «Юбилейного».

Если любите хоккей, приходите, вход свободный. Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU