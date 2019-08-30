Тверская академическая филармония приглашает на открытие 93-го концертного сезона

СЕГОДНЯ 22:54 2019-08-30T22:56:41+03:00

Открывать сезон будет органист папской базилики Св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор. Фото: из архива Тверской академической филармонии

Перед зрителями выступит органист папской базилики Св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор

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Тверская академическая филармония готовится к новому творческому году.

10 сентября 18.30 состоится открытие 93-го концертного сезона концертной программой «Золотой век Испании». Впервые в Твери выступит лауреат международных конкурсов, органист папской базилики Св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор (орган, Испания).

В программе: Х. Кабанильес. «Имперская Битва» С.А. де Эредия. «Энсалада»; Тьенто 8-го тона Ф.К. де Араухо. Тьенто в форме песни; Тьенто №53 и др.

12 сентября в 18.30 по многочисленным просьбам состоится повтор программы - 10 лет «No Indifference».

На сцене выступят: инструментальный квинтет «No Indifference» и мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ». Перед гостями выступят - Заслуженный артист России Виктор Сухов, Илья Шкадин, Ксения Позднева, танцевальный дуэт Наталия Чернина и Евгений Гуреев. Специальный гость – участница шоу «Голос. Дети» Полина Дмитренко (вокал).

В программе: популярные произведения русской и зарубежной музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU