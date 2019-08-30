Собственник заплатит полмиллиона рублей за незаконно построенный ангар на сельхозземлях в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-30T17:02:07+03:00

За ангар, построенный на сельхозземлях собственнику придется заплатить полмиллиона рублей Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области

Девятый раз мужчине отказывают в удовлетворении апелляции

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Девятый по счету арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу и постановил взыскать ущерб с собственника земель сельхозназначения, расположенных в районе деревни Большая Киселенка Будовского сельского поселения Торжокского района Тверской области.

Установлено, что в западной части участка площадью 1,6 га, собственник незаконно построил металлический ангар и, тем самым, перекрыл плодородный слой почвы.

По оценке специалистов размер вреда составил 489 тыс. рублей.

По закону нарушитель обязан возместить указанную сумму в бюджет Торжокского района - по месту причинения вреда.

Кроме того, в рамках вынесенного предписания собственник обязан устранить нарушение требований земельного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU