С Октябрьского проспекта в Твери уберут бетонные блоки

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-30T15:42:21+03:00

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О возобновлении движения на Октябрьском проспекте и улицы Псковской сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Движение будет открыто сегодня, 30 августа, во второй половине дня.

Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, в ходе рабочей встречи с участием руководства Министерства транспорта Тверской области, руководства администрации города Твери и Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области с представителями гипермаркета "Глобус" и торгового парка N1 было достигнуто соглашение, обеспечивающее возможность открытия движения на участке Октябрьского проспекта и ул. Псковской.

Напомним, 26 августа левый поворот к гипермаркету был заблокирован бетонными блоками. Сделано это было для безопасности автомобилистов из-за постоянных поломок светофора. За год он ломался более 40 раз и каждый раз это сопровождалось ДТП.

По итогам совещания было принято решение модернизировать светофор и открыть регулируемый сквозной проезд на ул. Псковскую и в обратном направлении. Данные мероприятия будут осуществлены в течение сентября текущего года. В этот период на участке будет организовано дежурство инспекторов ДПС.

Одновременно с этим будет запущен процесс передачи светофорного объекта на баланс администрации города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU