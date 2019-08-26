Бессрочное перекрытие: ГИБДД заблокировало бетонными плитами поворот на «Глобус» в Твери

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-26T16:07:07+03:00

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Днем 26 августа левый поворот на гипермаркет «Глобус» при движении из центра был перекрыт бетонными блоками. Значит пробок на этом участке станет больше. Водители сразу смекнули — кольцо в Южном встанет. Соцсети кипят. Никто не понимает: зачем это было сделано при и без того непростой дорожной ситуации. Крупский мост ведь закрыт на ремонт.

За разъяснениями «Комсомольская правда»-Тверь» обратилась в ГИБДД по Тверской области.

- Перекресток перекрыт на неопределенный срок. Дело в том, что это бесхозный светофорный объект. Он постоянно ломается. Количество аварий увеличилось. Поэтому, пока данный светофор не будет взят на баланс, поворот будет запрещен, - пояснили там.

Светофор последнее время ремонтировали коммерсанты — владельцы ритейла в «Торговом парке №1». Понятно, что перекрытие сильно ударит по выручке. Но владельцем дорог Твери являются не коммерсанты, а Тверской дорожный фонд, а он светофор на баланс не берет, и починка светофора «по ситуации» гаишников не устраивала.

Теперь, чтобы повернуть к «Глобусу» при движении из центра нужно проехать за перекрытый перекресток на разворот. Чтобы попасть в Мамулино с окружной — едем через кольцо в Южном.

ИСТОЧНИК KP.RU