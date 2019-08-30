В Тверской области заблокировали сайт по продаже военных билетов

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-30T15:20:52+03:00

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Предложение о помощи по покупке военных билетов без прохождения военной службы было размещено на одном из сайтов сети Интернет. Ресурс обнаружила прокуратура Кувшиновского района и выступила в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц.

Вход на сайт осуществлялся без предварительной регистрации, информация распространялась бесплатно без ограничения срока пользования.

По настоянию прокуратуры, решением Центрального районного суда город города Твери информация, размещенная посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с предложением о помощи в покупке военного билета без прохождения военной службы признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решение не обжаловано и вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU