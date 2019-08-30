2019-08-30T15:11:31+03:00
Происшествия

В Твери обокрали пациента больницы

Из палаты мужчины украли мобильный телефон
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери обокрали пациента больницыВ Твери обокрали пациента больницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 22-летний житель областного центра. Молодой человек сообщил о том, что в помещении палаты одной из тверских больниц у него украли мобильный телефон стоимостью 8 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, провели необходимые розыскные мероприятия и вышли на след подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 44-летний житель Твери.

Выяснилось, что мужчина и раньше был причастен к подобным преступлениям. Со слов злоумышленника похищенное он продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

За кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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