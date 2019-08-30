Четверо "воспитанников" Центра спасения медвежат-сирот Тверской области вернулись в лес

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-30T09:57:56+03:00

Медвежата вернулись в лес Фото: департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области

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Именно там нашли маленьких медвежат. После того, как они лишись опеки матери, их передали на "воспитание" в Центр спасения медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области.

Там медвежата прошли реабилитацию, набрали хороший вес, у них сформированы пищевые, оборонительные, защитные функции.

Косолапых осмотрели ветеринары, сделали животным прививки от бешенства.

- Животных выпустили парами, так они, скорее всего, залягут в берлогу и облегчат себе зимовку в случае сильных морозов. Непосредственно перед выпуском медвежата получили ушные желтые метки. Благодаря меткам, существует возможность наблюдать за их дальнейшей жизнью, - отмечают в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.

Медвежата вернулись в лес Фото: департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области

Всего в Центре спасения медвежат-сирот выходили 16 медведей, которые скоро отправятся жить в лес.

Помочь медведям прожить настоящую жизнь дикого зверя на природе может любой желающий, оказав Центру спасения медвежат-сирот" посильную финансовую помощь. Это можно сделать банковским переводом или отправить СМС на короткий номер 7715 с текстом: медвежата сумма (обязательно отправьте сообщение с подтверждением платежа).

Медвежата вернулись в лес Фото: департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU