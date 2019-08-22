2019-08-22T14:11:23+03:00
Общество

Шестнадцать медвежат-сирот из Тверской области вернутся в лес

Косолапые готовы к самостоятельной жизни
Ольга ТРОФИМОВА
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Совсем скоро косолапые вернутся в лес Фото: vk.com/"Центр спасения медвежат-сирот" (скрин видео)Совсем скоро косолапые вернутся в лес Фото: vk.com/"Центр спасения медвежат-сирот" (скрин видео)
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С наступлением августа в Тверской области начала созревать рябина - желанное лакомство для медвежат. Фоторепортаж о том, как косолапые лакомятся ярко-красными ягодами разместил "Центр спасения медвежат-сирот" в соцсети.

"Каша кашей, но рябина куда вкуснее и полезнее", - подмечают "воспитатели" мишек и рассказывают, что в этом году на попечении Центра находятся 16-медвежат-сирот.

В Торопецком районе, именно там расположен детский сад для медвежат, косолапых выходили с маленького возраста, прививали им формы поведения для самостоятельного выживания в лесу, и сейчас они набрали вес и готовы отправиться в свою естественную среду обитания.

Пока их подкармливают кашей, чтобы они возвращались обратно, но уже скоро окончательно отпустят на свободу.

Помочь медведям прожить настоящую жизнь дикого зверя на природе может любой желающий, оказав Центру спасения медвежат-сирот" посильную финансовую помощь. Это можно сделать банковским переводом или отправить СМС на короткий номер 7715 с текстом: медвежата сумма (обязательно отправьте сообщение с подтверждением платежа).

ИСТОЧНИК KP.RU

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