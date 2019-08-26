2019-08-26T12:24:27+03:00
Общество

Лошадей депутата Госдумы от Тверской области загрызли не медведи

Происшествие обсудили в эфире радио "Комсомольская правда" (99,3 FM)
Ольга ТРОФИМОВА
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Не исключено, что лошадей загрызли волкиНе исключено, что лошадей загрызли волкиФото: Мария ГОРЕЛОВА
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О том, что на конеферме в Тверской области убили 15 лошадей стало известно 23 августа. О случившемся рассказал в соцсети владелец животных, депутат Госдумы Сергей Веремеенко и предположил, что это сделал дикий медведь.

Однако, биологи высказали иное мнение.

- Судя по ранениям лошадей, нанесены они не бурым медведем, а другими животными - волками или собаками. До четырех лет медведь боится любых животных крупнее собаки. До этого времени у него начинает формироваться хищническое поведение, - рассказал 26 августа в эфире радио "Комсомольсая правда" (99,3 FM) руководитель Центра спасения медвежат-сирот, биолог-охотовед, старший научный сотрудник «Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника» Сергей Пажетнов. - Рацион медведя состоит из растительной пищи, несмотря на то, что это хищное млекопитающее, животные корма, включая насекомых и др. составляют лишь 15% рациона.

Напомним, Сергей Веремеенко предполагает, что напали именно медведи, и они, якобы, стали чаще нападать на лошадей после того, как их начали социализировать на биостанции "Чистый лес". Там маленьких медвежат берут на "воспитание" и после подготовки выпускают в дикую природу.

Но специалисты считают, что это не так.

Руководитель Центра спасения медвежат-сирот, биолог-охотовед, старший научный сотрудник «Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника» Сергей Пажетнов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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