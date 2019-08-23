2019-08-23T12:23:18+03:00
Общество

У депутата Госдумы в Тверской области медведь задрал 15 лошадей

Инцидент произошел в Кашинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Медведь убил 15 лошадей.Медведь убил 15 лошадей.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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О том, что на конеферму в Кашинском районе Тверской области напал медведь, стало известно после того, как ее владелец - депутат Госдумы Сергей Веремеенко, опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео двенадцати убитых животных.

"В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с Конефермой. Будьте осторожны!" - подписал пост депутат и сообщил, что всего за последние дни убитыми оказались 15 лошадей.

Сергей Веремеенко предполагает, что медведи перестали бояться людей и стали чаще нападать на лошадей после того, как их начали социализировать в заповеднике "Чистый лес". Там маленьких медвежат берут на "воспитание" и после подготовки выпускают в дикую природу.

- Теперь представьте Вашу встречу с этим медведем, он пойдет к вам за морковкой, а вы не поймете, - отмечает депутат.

В комментариях к публикации подписчики жалеют лошадей, но не оставляют без внимания и отсутствие надзора за животными.

На вопрос "Куда смотрели пастухи?", депутат ответил: "Пили горькую. Да, они и сами медведей боятся".

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Медведь убил лошадей депутата Госдумы от Тверской области
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ИСТОЧНИК KP.RU

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