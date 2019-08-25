Скачок напряжения стал причиной остановки колеса обозрения в Твери

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-25T19:38:51+03:00

Пассажиров на колесе было немного, к происшествию они отнеслись с пониманием Фото: vk.com/"News 69"/Роман Лоцманов (скрин видео)

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В воскресенье, 25 августа, в Городском саду Твери произошел неприятный инцидент - из-за скачка напряжения остановилось большое колесо обозрения. Народу в кабинках было немного. Всего около 15 человек.

Администрация парка вызвала спасателей, чтобы снять людей с помощью пожарной лестницы. Дожидаясь МЧС, колесо начали прокручивать вручную.

К счастью, помощь не понадобилась. К моменту приезда спасателей электроснабжение восстановилось, аттракцион заработал, и люди смогли беспрепятственно покинуть кабинки.

Кстати, несколько дней назад в областную столицу приезжал известный сыровар Олег Сирота. По пути из Москвы в Санкт-Петербург предприниматель заехал в Тверь, прогулялся по Городскому саду, но прокатиться на колесе обозрения не рискнул - слишком уж удручающий вид оно производит на туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU