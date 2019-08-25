Скачок напряжения стал причиной остановки колеса обозрения в Твери
В воскресенье, 25 августа, в Городском саду Твери произошел неприятный инцидент - из-за скачка напряжения остановилось большое колесо обозрения. Народу в кабинках было немного. Всего около 15 человек.
Администрация парка вызвала спасателей, чтобы снять людей с помощью пожарной лестницы. Дожидаясь МЧС, колесо начали прокручивать вручную.
К счастью, помощь не понадобилась. К моменту приезда спасателей электроснабжение восстановилось, аттракцион заработал, и люди смогли беспрепятственно покинуть кабинки.
Кстати, несколько дней назад в областную столицу приезжал известный сыровар Олег Сирота. По пути из Москвы в Санкт-Петербург предприниматель заехал в Тверь, прогулялся по Городскому саду, но прокатиться на колесе обозрения не рискнул - слишком уж удручающий вид оно производит на туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU