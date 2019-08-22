Известный сыровар Олег Сирота ужаснулся Тверью и восхитился Торжком

Велосипед Олег Сирота любит давно и пламенно, так что нынешнее путешествие в его велобиографии не первое. Все увиденное в пути сыровар скрупулезно фиксирует на своей страничке в соцсети.

- Путешествие на велосипеде по России — это как в калейдоскоп картинки рассматривать: настолько она у нас пестрая. Причем, это зрелище никогда не надоедает, - поэтично заметил он в начале путешествия.

Хмурое российское лето велопутешественника не смущает. Фото: facebook.com/sirotaoleg

В пути было разное: и свалившая с ног на три дня простуда, и дожди и плохие дороги. Но не сломался Сирота, проехал Подмосковье, где был очарован Лобней и Калугой.

В Тверской области к нему примкнули два товарища-предпринимателя, а потому дорога пошла веселее. Вместе они восторгались Конаково — похорошел город за пять лет.

Совсем другое впечатление произвела на сыровара-велопутешественника Тверь. Здесь он толком и не был никогда, все как-то на бегу.

Последний раз, когда удалось немного осмотреть город, случился как раз пять лет назад, во время его первого велопробега. Так что хороший повод сравнить в категории «было-стало».

Тверь произвела на нашего путешественника странное впечатление. Город будто замер в своем развитии, заброшен и депрессивен. Попытался найти хорошее — получился лишь рассказ о новом сырном магазине, памятник-локомотив у Тверского вагонзавода, да появление велодорожек: - Как велосипедиста меня тогда (в предыдущее посещение — Ред.) глубоко травмировали бордюры — никаких тебе съездов, об инвалидах вообще никто не думал.

Олег Сирота не только педали крутит, но и ведет дневник велопутешественника. Фото: facebook.com/sirotaoleg

Теперь хотя бы в центре положили тротуарчики, появились те самые съезды. Обнаружил и велодорожки. Правда, в самом дешевом варианте: просто взяли готовую пешеходную дорожку и расчертили на ней велосипедную разметку.

Впрочем, почему бы и нет… А вот зона платных парковок в центре неприятно поразила:

- Их уже ввели, а дороги под ними построить забыли. Глубокие ямы залиты водой и поневоле задумываешься, за что платить: то ли за парковку, то ли за швартовку…

Горсад тоже неприятное впечатление оставил:

- Из застойных, так и не изменившихся явлений, - парк аттракционов. По-прежнему крутится страшное ржавое колесо, которое как-будто демонтировали в Химках и отправили сюда умирать. Пять лет назад Сирота на нем даже прокатился, а сейчас не рискнул.

Написал и про рухнувший Речной.

- Что это — бесхозяйственность? Равнодушие? - задался вопросом сыровар и покрутил педали дальше — в Торжок.

Кстати, Торжок, при всей его обветшалости и заброшенности Сироту очаровал, да и широкая большая обочина на «ленинградке» порадовала. Теперь наш путешественник снова на марше в Питер, а там встречи с друзьями и новые путевые заметки.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

Олег Сирота заступился за тверского фермера

Старицкого агрария Вадима Рошку в 2017 году чиновники регионального Минсельхоза пытались уличить в различных нарушениях и забрать ранее выданный грант в миллион 318 тысяч 834 рубля . Олег Сирота вместе с женой приезжал на каждое заседание суда, чтобы поддержать своего друга и коллегу (подробности)