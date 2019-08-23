Семь жителей Тверской области перешагнули возрастной рубеж в сто лет

СЕГОДНЯ 20:50 2019-08-23T20:50:18+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда РФ

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В августе Дни рождения с трехзначным числом отметили семь долгожителей из Тверской области.

Ровно 100 лет исполнилось бабушкам из Калининского и Торопецкого районов, 101-й День рождения отметили жительницы Твери и Калининского района и мужчина из города Бологое. Свое 103-е лето встретила пенсионерка из Краснохолмского района.

Также со 100-летним юбилеем 18 августа поздравляли жительницу Твери Веру Петровну Тырымову.

Свой День рождения Вера Петровна встретила в добром здравии. У нее большая семья, много внуков, а точное количество правнуков она даже вспомнить не смогла. В День рождения сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи поздравили Веру Петровну с юбилеем и провели профилактический осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU