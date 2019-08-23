Судебные приставы Тверской области ответят на все вопросы по алиментам
В ведомстве будет организована "горячая линия"
Есть вопрос по алиментам - позвони приставам!Фото: Татьяна Коркина
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"Горячая телефонная линия" на тему "Собери ребенка в школу – заплати алименты!" будет организована в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области 29 августа.
Специалисты проведут индивидуальные профессиональные консультации по каждому конкретному случаю, а также выслушают вопросы, замечания и предложения к деятельности судебных приставов от жителей Твери и Тверской области.
Дозвониться приставам можно будет с 10:00 до 13:00 часов по телефону: 8(4822)55-91-18.
ИСТОЧНИК KP.RU