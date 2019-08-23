Жители Твери смогут почувствовать себя супергероями
24 августа в Твери для всех желающих пройдет лекция "Мстители. От наивных комиксов до лидера проката". Спикер - лингвист, популяризатор комикс-культуры Андрей Соковнин.
Мстители - один из самых узнаваемых брендов 21 века. Феномен, который захватил даже умы тех, кто бы далёк от комиксов.
- На лекции гости узнают, как и зачем появилась эта команда супергероев и кто стоял за её созданием, кто входил в оригинальный состав и как он менялся на протяжении 76 лет, какими бывают "Мстители", а главное - как эта организация стала культурным достоянием и самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа! - рассказывают организаторы.
Напомним, что этим мероприятием в магазине "Абракнигабра" откроется цикл лекций о страшном и смешном.
ул. Желябова, 28
Начало в 17.00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU