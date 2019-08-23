2019-08-23T18:03:03+03:00
Звезды

Жители Твери смогут почувствовать себя супергероями

Первая лекция из цикла о страшном и смешном пройдет для всех желающих
Ирина ТАРАСОВА
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Гости встречи узнают, как и зачем появилась команда супергероев и кто стоял за её созданиемГости встречи узнают, как и зачем появилась команда супергероев и кто стоял за её созданием
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24 августа в Твери для всех желающих пройдет лекция "Мстители. От наивных комиксов до лидера проката". Спикер - лингвист, популяризатор комикс-культуры Андрей Соковнин.

Мстители - один из самых узнаваемых брендов 21 века. Феномен, который захватил даже умы тех, кто бы далёк от комиксов.

- На лекции гости узнают, как и зачем появилась эта команда супергероев и кто стоял за её созданием, кто входил в оригинальный состав и как он менялся на протяжении 76 лет, какими бывают "Мстители", а главное - как эта организация стала культурным достоянием и самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа! - рассказывают организаторы.

Напомним, что этим мероприятием в магазине "Абракнигабра" откроется цикл лекций о страшном и смешном.

ул. Желябова, 28

Начало в 17.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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