Жители Твери смогут почувствовать себя супергероями

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-23T18:03:03+03:00

Гости встречи узнают, как и зачем появилась команда супергероев и кто стоял за её созданием

Первая лекция из цикла о страшном и смешном пройдет для всех желающих

Изменить размер текста: A A

24 августа в Твери для всех желающих пройдет лекция "Мстители. От наивных комиксов до лидера проката". Спикер - лингвист, популяризатор комикс-культуры Андрей Соковнин.

Мстители - один из самых узнаваемых брендов 21 века. Феномен, который захватил даже умы тех, кто бы далёк от комиксов.

- На лекции гости узнают, как и зачем появилась эта команда супергероев и кто стоял за её созданием, кто входил в оригинальный состав и как он менялся на протяжении 76 лет, какими бывают "Мстители", а главное - как эта организация стала культурным достоянием и самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа! - рассказывают организаторы.

Напомним, что этим мероприятием в магазине "Абракнигабра" откроется цикл лекций о страшном и смешном.

ул. Желябова, 28

Начало в 17.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU