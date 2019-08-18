2019-08-18T14:30:13+03:00
Звезды

Цикл лекций об общей природе страха и смеха пройдет в Твери

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Финальная лекция объединит две первых. Фото: кадр из фильма "Носферату. Симфония ужаса" режиссера Фридриха Вильгельма МурнауФинальная лекция объединит две первых. Фото: кадр из фильма "Носферату. Симфония ужаса" режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау
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24 августа в Твери начинается цикл образовательных лекций. Что важно, вход на них будет свободным. Читать их будут Григорий Бакус и Андрей Спортик.

- В последнее время в нашем городе наблюдается подъем образовательных мероприятий, вот и мы захотели внести свою лепту. С Григорием мы сотрудничаем давно, спустя время поняли, что хотим провести нечто совместное, тематическое и особенное. Так родилась идея этого цикла. Первую лекцию буду читать я, потом Григорий. А в финале мини-проекта мы прочитаем вместе, - рассказывает Андрей Спортик.

Первой станет лекция "Мстители. От наивных комиксов до лидера проката". Пройдет она 24 августа в 17.00.

Мстители - один из самых узнаваемых брендов 21 века. Феномен, который захватил даже умы тех, кто бы далёк от комиксов. На лекции гости узнают, как и зачем появилась эта команда супергероев и кто стоял за её созданием, кто входил в оригинальный состав и как он менялся на протяжении 76 лет, какими бывают "Мстители", а главное - как эта организация стала культурным достоянием и самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа.

Следующие даты лекций:

21 сентября в 17.00 - "Из Ада. История Джека Потрошителя" (Григорий Бакус).

26 октября в 17.00 - "Страх, смех и нечто между ними" (Григорий Бакус и Андрей Спортик).

Книжный магазин "Абракнигабра"

ул. Желябова, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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