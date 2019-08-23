В Тверской области участились травмы на производстве

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-23T17:40:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ подвело итоги отчетного периода за первое полугодие 2019 года.

Согласно приведенным данным, в текущем году расходы Фонда на выплату пособий составили 1,8 млрд рублей, что на 3,3% или на 59,3 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Львиную долю общей суммы составляют выплаты по больничным листам - 1,1 млрд рублей. Детских пособий выплачено на 720 млн рублей. В связи со снижением рождаемости цифра на 5,6% меньше, чем в прошлом году.

Выплата страхового обеспечения гражданам, пострадавшим на производстве, за первое полугодие 2019 года составила 224,9 млн рублей, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Пособие на погребение выплачено в сумме 2,5 млн рублей. Показатель меньше прошлогоднего в связи со снижением смертности в регионе.

В Фонде соцстрахования обращают внимание, что пособия по обязательному социальному страхованию выплачиваются только гражданам, работающим по трудовым договорам. Размер пособия зависит от официальной заработной платы работника и общего стажа работы.

ИСТОЧНИК KP.RU