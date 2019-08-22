В Тверской области женятся чаще, чем разводятся

СЕГОДНЯ 18:55 2019-08-22T18:55:14+03:00

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Тверьстат опубликовал данные о естественном движении населения Тверской области. По данным ведомства, в регионе стали меньше рожать и реже умирать.

С начала 2019 года в Верхневолжье на свет появились 5 324 младенца, что на 349 детей меньше, чем в прошлом году.

Показатель смертности снизился на 898 человек. С начала года в регионе умерли 10496 жителей.

Разводиться и жениться тверичане тоже не торопятся. Радует только, что количество зарегистрированных браков превышает количество разводов. В текущем году семью создали 2682 пар, расторгли семейные узы 1992. Эти показатели оказались ниже прошлогодних на 478 и 747 браков и разводов соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU