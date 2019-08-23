Несовершеннолетний пешеход оказался под колесами легковушки на оживленной трассе в Тверской области
ДТП случилось в Конаковском районе
На трассе под Тверью сбили пешехода Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 22 августа, на 113-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.
25-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21101", ехал в сторону Москвы и сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП 17-летний пешеход с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU