В Твери открыли памятник "Пожарным и спасателям"

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-23T15:55:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Открытие памятника "Пожарным и спасателям" состоялось в Твери 23 августа. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра МЧС России Илья Денисов, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, руководители областных силовых ведомств, личный состав регионального МЧС, ветераны пожарно-спасательной службы, жители города.

Монумент авторства московского скульптора Евгения Тетерина появился на Пожарной площади в Затверечье. Именно там располагалась первая профессиональная пожарная часть Твери, созданная в 1903 году.

Кстати, открыть памятник планировали еще 30 апреля - к 370-летию пожарной охраны России, но дату несколько раз переносили. Почти за месяц до официального открытия информация о монументе появилась на "Яндекс.картах".

С открытием памятника, который больше не скрывает деревянный короб, сквер на Пожарке стал полноценной зоной отдыха для местных жителей. Там обустроены пешеходные дорожки, проведены работы по благоустройству и озеленению, установлено дополнительное освещение. Рядом установлена детская площадка, стилизованная под городок юного спасателя.

В дальнейшем площадь станет местом проведения торжественных мероприятий - церемоний принятия присяги сотрудниками МЧС России, чествования ветеранов пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU