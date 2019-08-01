На «Яндекс.картах» появился памятник в Твери, который еще не открыли

Памятник пожарному в областной столице власти и МЧС планировали открыть еще 30 апреля - к 370-летию пожарной охраны России.

В Твери сохранилась единственная среди областных центров России Пожарная площадь, на которой в конце XIX века открылось первое в городе пожарное депо. А памятника огнеборцам до сих пор не было.

Неподалеку от детского городка на Пожарке и запланировали возвести монумент авторства московского скульптора Евгения Тетерина. На содержание монумента из городской казны денег брать не планировалось, с этим помогут спасатели - об этом заявил еще в феврале этого года заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы Александр Пухов.

Эскиз был представлен широкой общественности и одобрен гордумой.

На дворе 1 августа, памятник на Пожарке установлен, но назначенное на эту дату открытие властями перенесено. Зато в приложении «Яндекс.карты» монумент появился и значится как «памятник пожарным и спасателям».

А пока памятник стоит заколоченный досками, подготовленный для торжественного открытия, дата которого пока неизвестна.