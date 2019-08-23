2019-08-23T13:49:29+03:00
Общество

Общественный транспорт станет доступнее для жителей микрорайонов Твери

В областной столице продолжается внедрение новой модели пассажирских перевозок
Ольга ТРОФИМОВА
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Общественный транспорт станет доступнее для жителей Твери Фото: Алина МОЛОЖИНАОбщественный транспорт станет доступнее для жителей Твери Фото: Алина МОЛОЖИНА
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На совещании, которое состоялось в правительстве региона, обсудили новую модель пассажирских перевозок. Речь шла о разработке тарифного меню, брендировании автобусов, реализации схемы безопасности дорожного движения, маршрутной сети.

В частности, было отмечено, что при внедрении новой системы опорно-маршрутная сеть будет сохранена, а зона транспортного обслуживания расширится до новых жилых микрорайонов Твери.

Также появятся шесть дополнительных маршрутов в Калининском районе. Перейти на новую модель планируется в начале 2020 года.

- Мы возвращаем систему, которая была привычна и понятна для всех. Это, в первую очередь, регулируемые тарифы с соблюдением льгот. Никаких коммерческих цен на маршрутах общественного транспорта не предполагается, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Кстати, право выбора внешнего вида транспорта было предоставлено жителям областной столицы. 16 августа завершилось голосование по выбору цвета автобусов. Результат будет известен в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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