Какого цвета будут новые автобусы, решат жители Твери
В Твери стартовал второй этап голосования, касающийся внешнего вида нового пассажирского транспорта, который выйдет на улицы областной столицы в 2020 году.
Первым этапом жители выбирали логотип, который будет нанесён на автобусы: по итогам голосования победил вариант №3. Теперь предстоит выбрать цвет самих автобусов.
Всего представлено 10 вариантов. Номер одного понравившегося либо свои предложения необходимо направлять по адресу электронной почты mintrans@tverreg.ru. В теме письма нужно указать "Выбор цвета автобуса". Голосование продлится до 16 августа 2019 года.
Напомним, сегодня в Тверской области идет модернизация системы общественного транспорта. Создан региональный оператор - "Организатор перевозок Тверской области" - который будет координировать работу новой модели пассажирских перевозок.
По мнению губернатора Игоря Рудени, реализация проекта позволит навести порядок в сегменте общественных перевозок, сделать их комфортными, безопасными и удобными для населения Тверской области.
За третий вариант логотипа проголосовал 41% жителей Фото: пресс-служба министерства транспорта Тверской области
Выбрать можно любой из 10 вариантов цвета Фото: пресс-служба министерства транспорта Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU