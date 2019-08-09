Какого цвета будут новые автобусы, решат жители Твери

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-09T15:34:04+03:00

Транспорт будет комфортным и безопасным Фото: пресс-служба правительства Тверской области

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В Твери стартовал второй этап голосования, касающийся внешнего вида нового пассажирского транспорта, который выйдет на улицы областной столицы в 2020 году.

Первым этапом жители выбирали логотип, который будет нанесён на автобусы: по итогам голосования победил вариант №3. Теперь предстоит выбрать цвет самих автобусов.

Всего представлено 10 вариантов. Номер одного понравившегося либо свои предложения необходимо направлять по адресу электронной почты mintrans@tverreg.ru. В теме письма нужно указать "Выбор цвета автобуса". Голосование продлится до 16 августа 2019 года.

Напомним, сегодня в Тверской области идет модернизация системы общественного транспорта. Создан региональный оператор - "Организатор перевозок Тверской области" - который будет координировать работу новой модели пассажирских перевозок.

По мнению губернатора Игоря Рудени, реализация проекта позволит навести порядок в сегменте общественных перевозок, сделать их комфортными, безопасными и удобными для населения Тверской области.

За третий вариант логотипа проголосовал 41% жителей Фото: пресс-служба министерства транспорта Тверской области

Выбрать можно любой из 10 вариантов цвета Фото: пресс-служба министерства транспорта Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU