Житель Тверской области выловил из Вышневолоцкого водохранилища огромного карпа

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-22T18:28:24+03:00

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Карпа весом 14,9 кг выловил житель Вышневолоцкого района. О богатом улове рассказали его знакомые в сообществе "#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК" в соцсети 21 августа.

Известно, что рыбачил мужчина на фидер - рыболовную донную снасть на Вышневолоцком водохранилище.

Кстати, больших рыб ловили и в Волге. В мае 2019 года прямо в центре Твери под Новым мостом житель областной столицы выловил крупного карпа весом не менее 10 кг.

Богатый улов с Вышневолоцкого водохранилища Фото: vk.com/"#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"

СПРАВКА "КП":

Сазан, или обыкновенный карп (лат. Cyprinus carpio) - вид пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых. Живёт до 30-35 лет, но рост прекращается в семь или восемь лет. Отдельные экземпляры рыб достигают веса до 20 кг и превышают метровую длину.

Карп входит в сотню самых опасных инвазивных видов. К данной категории относятся биологические виды, которые распространились в результате деятельности человека и несут угрозу биологическому многообразию.

ИСТОЧНИК KP.RU